HARLEM GOSPEL CHOIR – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

HARLEM GOSPEL CHOIR Début : 2025-11-26 à 20:30. Tarif : – euros.

ARACHNEE CONCERTS EN ACCORD AVEC LOOP PRODUCTIONS PRESENTE : HARLEM GOSPEL CHOIRFondée en 1986 par Allen Bailey, la célèbre chorale Harlem Gospel Choir présente des standards du gospel moderne tels qu’ils sont interprétés aujourd’hui dans les églises de Harlem.Leur talent les a amenés à se produire avec des stars internationales telles que Bono, Diana Ross, Pharrell Williams et lors de l’édition 2018 des Grammy Awards avec Sam Smith. Et lors de cérémonies officielles pour entres autres, trois présidents (B. Obama, J. Carter, N.Mandela) ainsi que deux papes (Jean -Paul II et Benoit XVI)Le Harlem Gospel Choir présente cette fois-ci « Magic of Motown », une célébration du label américain et des hits de leurs dignes représentants : Marvin Gaye, The Supremes , Stevie Wonder.Une grand-messe Pop !

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63