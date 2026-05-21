Guitinières

Harley Dance Country

Parc face à la mairie Guitinières Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Événement exceptionnel à Guitinières City food truck US, concours de burgers et déguisements USA, buvette, danse country, taureau mécanique, jeux, caricaturiste, tatoueurs, bijoux, stand USA, Harley et baptêmes en Hot Rod !

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Parc face à la mairie Guitinières 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 39 93

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English :

Exceptional event at Guitinières City: US food truck, burger contest and USA costumes, refreshment stand, country dancing, mechanical bull, games, caricaturist, tattoo artists, jewelry, USA stand, Harley and Hot Rod christenings!

L’événement Harley Dance Country Guitinières a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge