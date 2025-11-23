Harmonie de la ville de Brest 40ème anniversaire Le Mac Orlan Brest

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 16:30:00

2025-11-23

L’association musicale réunit 3 orchestre d’harmonie (Brest, Saint-Brieuc et Pontivy) et 180 musiciennes et musiciens pour fêter cet anniversaire ! Les orchestres proposeront un programme populaire orienté musique de films ou de séries, ainsi que des medleys d’air connus.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Tout public.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne

