HARMONIE DE SAINT-AVOLD – CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER St Avold

HARMONIE DE SAINT-AVOLD Début : 2025-12-20 à 20:30. Tarif : – euros.
HARMONIE DE SAINT-AVOLDUne soirée à l’opéra et plus si affinitésL’Harmonie de Saint-Avold, un ensemble de 50 musiciens, vous proposera un spectacle musical varié, mêlant grands airs classiques, musiques de films, comédies musicales et bien plus encore. Un programme haut en couleurs, qui saura vous enchanter.
CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER 1 rue Chapelle 57500 St Avold 57