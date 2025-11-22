Harmonie des Saisons Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc
Harmonie des Saisons Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc samedi 22 novembre 2025.
Harmonie des Saisons
Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-11-29
votre Maison des Arts et du Bien-Etre vous propose 2 séances de détente et de plénitude avec au programme
– samedi 22 Hamac Yoga (durée 1h15)
– samedi 29 Hamac Yoga et Air Watsu (durée 2h).
Ces animations se dérouleront au restaurant Chai Paupiette.
Une magnifique opportunité d’accompagner les changements saisonniers tout en douceur.
Sur réservation. .
Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 41 70 28 les.arts.sensoriels.corporels@gmail.com
