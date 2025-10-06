Harmonie du Palais-sur-Vienne Le Rok Panazol

Harmonie du Palais-sur-Vienne

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Composé d’une quarantaine de musiciens, cette association réunit des amateurs issus des écoles de musique autour de Limoges et du Conservatoire à Rayonnement Régional. Ils interprètent un répertoire varié, allant des pièces originales pour harmonie aux transcriptions d’œuvres classiques et modernes. .

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91

L’événement Harmonie du Palais-sur-Vienne Panazol a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Limoges Métropole