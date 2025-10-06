Harmonie du Palais-sur-Vienne Le Rok Panazol
Harmonie du Palais-sur-Vienne Le Rok Panazol samedi 14 mars 2026.
Harmonie du Palais-sur-Vienne
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne
Composé d’une quarantaine de musiciens, cette association réunit des amateurs issus des écoles de musique autour de Limoges et du Conservatoire à Rayonnement Régional. Ils interprètent un répertoire varié, allant des pièces originales pour harmonie aux transcriptions d’œuvres classiques et modernes. .
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91
