Harmonie en fête Turckheim

Harmonie en fête Turckheim samedi 23 août 2025.

Harmonie en fête

Place de la Mairie Turckheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23 23:59:00

2025-08-23

L’Harmonie de Turckheim propose unesoirée placée sous le signe de la musique et de la fête, avec plusieurs représentations de son orchestre. Petite restauration sur place.

Soirée festive et musicale organisée par l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim.

Petite restauration et boissons toute la soirée .

Place de la Mairie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 18 64 17 contact@echo-de-turckheim.fr

English :

The Harmonie de Turckheim offers an evening of music and festivities, with several performances by its orchestra. Light refreshments available.

German :

Die Harmonie de Turckheim bietet einen Abend im Zeichen der Musik und des Feierns mit mehreren Auftritten ihres Orchesters. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

L’Harmonie de Turckheim propone una serata di musica e festeggiamenti, con diverse esibizioni della sua orchestra. È disponibile un leggero rinfresco.

Espanol :

La Harmonie de Turckheim ofrece una velada musical y festiva, con varias actuaciones de su orquesta. Se ofrecerá un refrigerio ligero.

