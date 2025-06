Harmonie Gym à la plage Bretteville-sur-Ay 14 juillet 2025 18:15

Harmonie Gym à la plage Plage Bretteville-sur-Ay Manche

Karine, éducatrice sportive et réflexologue chinoise, vous propose une séance d’Harmonie Gym à la plage !

Cette activité est inspirée de la gym douce, chi ball, qi gong, yoga, fit ball ou encore du stretching et de la danse.

On bouge en douceur, dans la bonne humeur, tout en reliant corps et esprit par le mouvement, la respiration et les automassages…

Ouvert à tous et pour tous niveaux.

Participation libre et consciente à partir de 4 € par pers. (prix de référence 10 €). Ce système vous permet de choisir votre contribution selon vos possibilités et votre ressenti, tout en soutenant la qualité et la pérennité des séances.

Plage

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 83 08 00 20 lenesley.karine@outlook.fr

English : Harmonie Gym à la plage

Karine, sports educator and Chinese reflexologist, offers you a Harmonie Gym session on the beach!

This activity is inspired by gentle gymnastics, chi ball, qi gong, yoga, fit ball, stretching and dance.

You’ll move gently, in a good mood, while connecting body and mind through movement, breathing and self-massage?

Open to all, at all levels.

Free, conscious participation from 4? per person (reference price 10?). This system allows you to choose your contribution according to your possibilities and feelings, while supporting the quality and sustainability of the sessions.

German :

Karine, Sportpädagogin und chinesische Reflexologin, bietet Ihnen eine Harmonie-Gym-Sitzung am Strand an!

Diese Aktivität ist inspiriert von sanfter Gymnastik, Chi Ball, Qi Gong, Yoga, Fit Ball oder auch von Stretching und Tanz.

Sie bewegen sich sanft und gut gelaunt und verbinden Körper und Geist durch Bewegung, Atmung und Selbstmassage?

Offen für alle und für jedes Niveau.

Freie und bewusste Teilnahme ab 4 ? pro Person (Referenzpreis 10 ?). Dieses System ermöglicht es Ihnen, Ihren Beitrag nach Ihren Möglichkeiten und Ihrem Empfinden zu wählen, und unterstützt gleichzeitig die Qualität und Nachhaltigkeit der Sitzungen.

Italiano :

Karine, educatrice sportiva e riflessologa cinese, vi propone una sessione di Harmonie Gym sulla spiaggia!

Questa attività si ispira alla ginnastica dolce, alla chi ball, al qi gong, allo yoga, alla fit ball, allo stretching e alla danza.

Si tratta di muoversi dolcemente, di buon umore, collegando corpo e mente attraverso il movimento, la respirazione e l’automassaggio?

Aperto a tutti, a tutti i livelli.

Partecipazione libera e consapevole a partire da 4 euro a persona (prezzo di riferimento 10 euro). Questo sistema vi permette di scegliere il vostro contributo in base alle vostre possibilità e ai vostri sentimenti, sostenendo la qualità e la continuità delle sessioni.

Espanol :

Karine, educadora deportiva y reflexóloga china, le propone una sesión de Harmonie Gym en la playa

Esta actividad se inspira en la gimnasia suave, el chi ball, el qi gong, el yoga, el fit ball, los estiramientos y la danza.

Se trata de moverse suavemente, de buen humor, conectando cuerpo y mente a través del movimiento, la respiración y el automasaje..

Abierto a todos, en todos los niveles.

Participación libre y consciente a partir de 4 euros por persona (precio de referencia 10 euros). Este sistema te permite elegir tu contribución en función de tus posibilidades y tus sensaciones, al tiempo que favorece la calidad y la continuidad de las sesiones.

