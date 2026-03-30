Harmonie imaginaire Avallon
Harmonie imaginaire Avallon samedi 11 avril 2026.
Harmonie imaginaire
Rue Saint-Lazare Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-04-11
Lauréate du Printemps des Artistes 2025
Le figuratif rassure, correspond à une certaine rigueur.
L’art abstrait libère de la domination du réel.
Je ne peins pas ce que je vois, mais ce que le cerveau a retenu de l’essentiel ; oubli total de l’environnement, peindre alors
rapidement et se laisser porter.
Formes et couleurs existent pour elles-mêmes dans toutes leurs forces expressives.
L’œuvre vit du regard qu’on lui porte, ce que vous voyez vous rend heureux, tout est là.
La Lune est le rêve du soleil (Paul Klee, artiste allemand, 1879-1940)
Vernissage samedi 11 avril à 12h30
Rencontre avec l’artiste dimanche 19 avril, samedi 9 et dimanche 10 mai .
Rue Saint-Lazare Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
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English : Harmonie imaginaire
L’événement Harmonie imaginaire Avallon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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