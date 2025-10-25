Harmonie municipale de Sedan Concert de printemps Sedan
Harmonie municipale de Sedan Concert de printemps Sedan dimanche 12 avril 2026.
Harmonie municipale de Sedan Concert de printemps
Salle Marcillet Place Crussy Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’harmonie vous invite à fêter l’arrivée des beaux jours !Ne manquez pas cette célébration unique où tradition et innovation se rencontreront dans une ambiance joyeuse et conviviale.Direction Cyril PotronENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles.Spectacle assis, placement libre.
Salle Marcillet Place Crussy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41
English :
Don’t miss this unique celebration where tradition and innovation meet in a joyful and convivial atmosphere.conductor: Cyril PotronFREE ENTRY subject to availability.seated performance, free seating.
German :
Die Harmonie lädt Sie ein, die Ankunft der schönen Tage zu feiern! Verpassen Sie nicht diese einzigartige Feier, bei der Tradition und Innovation in einer fröhlichen und geselligen Atmosphäre zusammentreffen.Leitung: Cyril PotronFREIER EINTRITT im Rahmen der verfügbaren Plätze.Sitzplatzveranstaltung, freie Platzwahl.
Italiano :
Non perdetevi questa celebrazione unica in cui tradizione e innovazione si incontrano in un’atmosfera gioiosa e conviviale.Direttore d’orchestra: Cyril Potron INGRESSO GRATUITO fino a esaurimento posti.Spettacolo seduto, posti liberi.
Espanol :
No se pierda esta celebración única en la que tradición e innovación se dan la mano en un ambiente alegre y cordial.Director: Cyril PotronEnTRADA GRATUITA sujeta a disponibilidad.Actuación sentada, asiento libre.
L’événement Harmonie municipale de Sedan Concert de printemps Sedan a été mis à jour le 2025-09-29 par Ardennes Tourisme