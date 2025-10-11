Harmonie Salon du Bien-Être Salle des fêtes Saint-Jean-de-Liversay

Harmonie Salon du Bien-Être Salle des fêtes Saint-Jean-de-Liversay samedi 11 octobre 2025.

Harmonie Salon du Bien-Être

Salle des fêtes Rue du Docteur Quoy Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

L’association LA VOIE DES SAGES organise pour la 3ème fois le salon du bien-être HARMONIE, avec des conférences et des ateliers. Lors de cette édition, il y aura également un pôle dédié à l’enfant et la famille sur le thème du bien-être.

Salle des fêtes Rue du Docteur Quoy Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 45 15 07 lavoiedessages17@gmail.com

English :

The association LA VOIE DES SAGES is organizing the HARMONIE wellness fair for the 3rd time, with conferences and workshops. This year’s event will also feature a section dedicated to children and families on the theme of well-being.

German :

Der Verein LA VOIE DES SAGES organisiert zum dritten Mal die Wellness-Messe HARMONIE mit Vorträgen und Workshops. Bei dieser Ausgabe wird es auch einen Pol geben, der dem Kind und der Familie zum Thema Wohlbefinden gewidmet ist.

Italiano :

L’associazione LA VOIE DES SAGES organizza per la terza volta il salone del benessere HARMONIE, con conferenze e workshop. Quest’anno ci sarà anche una sezione dedicata ai bambini e alle famiglie sul tema del benessere.

Espanol :

La asociación LA VOIE DES SAGES organiza por 3ª vez la feria del bienestar HARMONIE, con conferencias y talleres. Este año también habrá una sección dedicada a los niños y las familias sobre el tema del bienestar.

