Harmonie Voice en concert à Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux
Harmonie Voice en concert à Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux dimanche 24 mai 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Harmonie Voice en concert à Saint-Quay-Portrieux
Rue Adjudant-Chef Cadot Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
L’ensemble vocal Harmonie Voice de Fouesnant, donnera un concert à l’église Saint-Quay à Saint-Quay Portrieux le dimanche 24 mai à 17h00. Composé de Caroline Tifé, Delphine Acolat, Stéphanie Colin, Yves Glémarec et Patricia Dupont leur cheffe de choeur, les cinq chanteurs proposeront un répertoire composé de chansons de variété française et internationale comme Notre-Dame de Vianney, La chapelle de Harlem Jean Manson, La quête de J.Brel, Amazing Grace Traditionnel ou encore quelques gospels. Tous ces titres sont chantés en polyphonie et accompagnés à la guitare.
Eglise Saint-Quay à Saint-Quay Portrieux dimanche 24 mai 2026 à 17h00.
Entrée libre .
Rue Adjudant-Chef Cadot Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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English :
L’événement Harmonie Voice en concert à Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-05-19 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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