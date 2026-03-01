Harmonies en concert Centre socio-culturel de Magny Metz
Harmonies en concert
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 15:00:00
2026-03-08
Rencontre de Camina Harmonie, orchestre d’harmonie de Metz-Magny et l’orchestre d’harmonie de Montigny-lès-Metz qui vous emmèneront chacun dans leur univers musical pour unir leur sonorité en final.Tout public
Camina Harmonie, the Metz-Magny wind band, and the Montigny-lès-Metz wind band come together to take you on a journey through their respective musical universes, culminating in a grand finale.
