Harmonies en fête Colmar

Harmonies en fête

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Concert Festival de Pâques

Harmonie Colmarienne

Harmonie d’Ammerschwihr

Création de Sylvain Marchal (compositeur alsacien)

Schmelzende Riesen d’Armin Kofler

Solas Ané de Samuel R. Hazo

Harmonies du Conservatoire de Colmar

Harmonie de Turckheim

Transatlantic de Nino Osorio

Industrial Loops de Brian Balmages

Compostela The Way of Saint James de Thierry Deleruyelle

Selections from Encanto de Lin-Manuel Miranda, arr. Paul Murtha

Harmonie Musikverein Fahrnau, orchestre d’harmonie du Bade-Wurtemberg (Allemagne), cheffe d’orchestre suisse

Joyride de Michael Markowski

O Magnum Mysterium de Morten Lauridsen, arr. Robert Reynolds

Romance du Concerto pour saxophone alto et orchestre de Ronald Binge

Résurrection de Théo Schmitt

Von Freund zu Freund de Martin Scharnagl

Le Festival de Pâques de Colmar est heureux de présenter Harmonies en Fête, une après-midi exceptionnelle placée sous le signe du partage musical et de la convivialité. Le 28 mars 2026, les harmonies des villes de Colmar, Turckheim, Ammerschwihr, et le Musikverein Fahrnau, orchestre d’harmonie du Bade-Wurtemberg, se rassembleront à l’Église Saint-Matthieu de Colmar pour offrir au public une véritable découverte musicale, vivante et joyeuse.

Harmonies en Fête sera l’occasion de célébrer la musique d’ensemble, de valoriser le talent de musiciens passionnés et de partager, en famille ou entre amis, un moment festif dans l’esprit des traditions musicales locales.

Tout au long de cette après-midi, les spectateurs seront invités à accéder librement aux différents concerts afin de découvrir les ensembles qui se succéderont. Chaque harmonie proposera son propre programme, révélant la richesse et la diversité de ce répertoire si chaleureux, fédérateur et accessible à tous, avant de se réunir à 18h, sous la direction de Pierre Hoppé, directeur du Conservatoire de Colmar, pour une œuvre magistrale rassemblant près de 200 musiciens !

Une journée ouverte, vibrante et enthousiasmante, où Colmar résonnera au rythme des cuivres, des bois et des percussions une véritable fête des harmonies ! 0 .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

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English :

Easter Festival Concert

L’événement Harmonies en fête Colmar a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Colmar