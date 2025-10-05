Harmonies Étoilées avec Johannes Bibliothèque Albert-Legendre Laval

Harmonies Étoilées avec Johannes Bibliothèque Albert-Legendre Laval dimanche 5 octobre 2025.

Harmonies Étoilées avec Johannes Dimanche 5 octobre, 16h00 Bibliothèque Albert-Legendre Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T16:00:00 – 2025-10-05T17:00:00

Fin : 2025-10-05T16:00:00 – 2025-10-05T17:00:00

Multi instrumentiste délicat, Johannes aime habiller l’intime de symphonies de poche.

Quelque part entre Jay-Jay Johanson et Klaus Nomi, Johannes jongle avec les strates de voix et d’instruments (violon, guitares, claviers) pour édifier son palais de verre. La douceur acoustique des cordes y côtoie les aspérités des machines, le dénuement flirte avec l’orchestral, le fragile avec l’effervescent. Une mise à nu sensible, sur le fil.

Bibliothèque Albert-Legendre Place de Herce, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0243494748 https://labib.agglo-laval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0243494748 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheques.laval@laval.fr »}]

Multi instrumentiste délicat, Johannes aime habiller l’intime de symphonies de poche.

© Francesca Tilio