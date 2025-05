Harmonies persanes – Théâtre Mandapa Paris, 13 juin 2025, Paris.

Harmonies persanes Théâtre Mandapa Paris Vendredi 13 juin, 20h30 Plein tarif 20 EUR

tarif réduit 16 EUR

tarif enfant 12 EUR

Musique d’Iran de la Perse à nos jours…

Alliant tradition et modernité, belle énergie et poésie, l’Ensemble les Persans vous invite au voyage en Iran, aux rythmes envoûtants et sonorités magiques de leurs neuf instruments.

Avec virtuosité et sensibilité, les artistes alterneront chants traditionnels et compositions musicales.

Pouya Khoshravesh, kamanche et oud.

Mani Khoshravesh, ney et percussions.

Lucile Fauquet, violoncelle et gheytchak.

Nima Khoshravesh, setar et shouranguiz.

[https://www.youtube.com/watch?v=v0yOKpmuI6s](https://www.youtube.com/watch?v=v0yOKpmuI6s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-13T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-13T22:00:00.000+02:00

https://www.centre-mandapa.fr/event-details/harmonies-persanes

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00