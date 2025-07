Harmonies poétiques Maison d’enfance d’Alfonse Lamartine Milly-Lamartine

Harmonies poétiques

Maison d’enfance d’Alfonse Lamartine 6 Rue Lamartine Milly-Lamartine Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Début : 2025-07-20 16:30:00

Accueilli à Milly en Bourgogne, dans la maison d’Alphonse de Lamartine, ou il vécut son enfance et son adolescence, et qui lui inspira quelques-uns de ses plus beaux poèmes, le festival met en résonance le Romantisme dans toutes ses formes littéraire, poétique et musicale. Pendant ces heures propices, suspendez votre cours. Laissez- nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours.

Vous serez accueillis dans une atmosphère de convivialité et de simplicité caractéristique de ce lieu unique, pour une fin d’après-midi et une soirée qui vous transporteront hors du temps.

Programme:

A 17h, Récital piano à quatre mains. DUO JOUVE MANEL.

A 18h, apéritif champêtre proposé au public des concerts.

A 19h, Récital piano à quatre mains et poésie.

Hervé VAN Der MEULEN, comédien.

DUO HANDS Alexandra Roshchina et Alain Jacquon, piano.

Une visite guidée est possible à 15h30 (sur réservation uniquement). .

Maison d’enfance d’Alfonse Lamartine 6 Rue Lamartine Milly-Lamartine 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 51 81 78 contact@idfestival.fr

