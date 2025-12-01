Harmonies sacrées

Eglise de Cure Domecy-sur-Cure Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Organisé par Musique en Avallonnais avec le soutien des Amis du Vieux Domecy, l’ensemble Giocoso propose Harmonie sacrées (Fauré, Mozart, Rutter, Caccini…) avec Marine Marge au piano. .

Eglise de Cure Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 31 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Harmonies sacrées Domecy-sur-Cure a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay