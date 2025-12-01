Harmonies sacrées Domecy-sur-Cure
Harmonies sacrées Domecy-sur-Cure dimanche 21 décembre 2025.
Harmonies sacrées
Eglise de Cure Domecy-sur-Cure Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Organisé par Musique en Avallonnais avec le soutien des Amis du Vieux Domecy, l’ensemble Giocoso propose Harmonie sacrées (Fauré, Mozart, Rutter, Caccini…) avec Marine Marge au piano. .
Eglise de Cure Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 31 79
