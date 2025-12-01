HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL Rivesaltes
HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL Rivesaltes dimanche 14 décembre 2025.
HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Les Harmony Graces forment un trio de chanteuses professionnelles, qui interprètent les grands classiques de Noël dans des arrangements vocaux soignés.
.
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
The Harmony Graces are a trio of professional singers who perform Christmas classics in carefully crafted vocal arrangements.
German :
Die Harmony Graces sind ein Trio aus professionellen Sängerinnen, die die großen Weihnachtsklassiker in liebevollen Gesangsarrangements vortragen.
Italiano :
Le Harmony Graces sono un trio di cantanti professionisti che eseguono classici natalizi in arrangiamenti vocali accuratamente realizzati.
Espanol :
The Harmony Graces son un trío de cantantes profesionales que interpretan clásicos navideños en cuidados arreglos vocales.
L’événement HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES