HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL Rivesaltes

HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL

HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL Rivesaltes dimanche 14 décembre 2025.

HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Les Harmony Graces forment un trio de chanteuses professionnelles, qui interprètent les grands classiques de Noël dans des arrangements vocaux soignés.
  .

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

The Harmony Graces are a trio of professional singers who perform Christmas classics in carefully crafted vocal arrangements.

German :

Die Harmony Graces sind ein Trio aus professionellen Sängerinnen, die die großen Weihnachtsklassiker in liebevollen Gesangsarrangements vortragen.

Italiano :

Le Harmony Graces sono un trio di cantanti professionisti che eseguono classici natalizi in arrangiamenti vocali accuratamente realizzati.

Espanol :

The Harmony Graces son un trío de cantantes profesionales que interpretan clásicos navideños en cuidados arreglos vocales.

L’événement HARMONY GRACES NOËL EN GOSPEL Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES