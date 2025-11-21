Harold Barbé dans Relax Max La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Harold Barbé dans Relax Max

Du vendredi 21 au samedi 22 novembre 2025 de 21h à 22h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-21

Harold Barbé, humoriste et chroniqueur sur France Inter, est actuellement en tournée avec son nouveau spectacle Relax Max , tout en assurant régulièrement la première partie de Gad Elmaleh.

Naturellement stressé, Harold prend un anxiolytique chaque soir à 23h, rangé précautionneusement dans son sac banane. Mais voilà, au Hellfest, dans un tourbillon de confusion, il échange sans y prêter attention sa banane avec celle de Max… et Max se perd sur le festival !



Dans son spectacle, Harold revendique la joie d’être triste, nous raconte l’enfer des sorties scolaires, et nous dévoile que la déception commence toujours par un clin d’œil.

Mais au fond, une seule question demeure où est Max ? Et, surtout, où est l’anxiolytique ? .

Harold Barbé, humorist and columnist on France Inter, is currently on tour with his new show Relax Max , as well as regularly opening for Gad Elmaleh.

Harold Barbé, Humorist und Kolumnist bei France Inter, ist derzeit mit seiner neuen Show Relax Max auf Tournee und tritt gleichzeitig regelmäßig als Vorgruppe von Gad Elmaleh auf.

Harold Barbé, comico ed editorialista di France Inter, è attualmente in tournée con il suo nuovo spettacolo Relax Max , oltre ad affiancare regolarmente Gad Elmaleh.

Harold Barbé, humorista y columnista en France Inter, está actualmente de gira con su nuevo espectáculo Relax Max , además de telonear regularmente a Gad Elmaleh.

