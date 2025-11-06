HAROLD BARBE – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

HAROLD BARBE Début : 2025-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Harold Barbé, humoriste et chroniqueur sur France Inter, est actuellement en tournée avec son nouveau spectacle « Relax Max », tout en assurant régulièrement la première partie de Gad Elmaleh.Naturellement stressé, Harold prend un anxiolytique chaque soir à 23h, rangé précautionneusement dans son sac banane. Mais voilà, au Hellfest, dans un tourbillon de confusion, il échange sans y prêter attention sa banane avec celle de Max… et Max se perd sur le festival !Dans son spectacle, Harold revendique la joie d’être triste, nous raconte l’enfer des sorties scolaires, et nous dévoile que la déception commence toujours par un clin d’œil. Mais au fond, une seule question demeure : où est Max ? Et, surtout, où est l’anxiolytique ?La presse en parle :« Harold nous emmène aux éclats de rire. Exprimer sa vocation d’humoriste tout en suscitant la prise de recul et le reveil de la pensée critique n’est pas donné à tout le monde » Vecteur Magazine« De l’humour satirique avec un côté dark et piquant » Rock Art and fashion « Une heure de rire que l’on conseille sans la moindre hésitation »United Rock Nations

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10