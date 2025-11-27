Harold Barbe Relax Max | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-27 20:30:00
fin : 2025-11-27 21:50:00
2025-11-27
Venez voir Harold Barbe dans son spectacle Relax Max à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Harold Barbe in his show Relax Max at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Erleben Sie Harold Barbe in seiner Show Relax Max in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
Italiano :
Venite a vedere Harold Barbe nel suo spettacolo Relax Max alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver a Harold Barbe en su espectáculo Relax Max en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
L’événement Harold Barbe Relax Max | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-10-21 par Clermont Auvergne Volcans