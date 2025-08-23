Harold Barbé Théâtre municipal Sens
Harold Barbé Théâtre municipal Sens samedi 24 janvier 2026.
Harold Barbé
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-01-24 20:30:00
Harold Barbé l’humoriste qui a su allier les métiers les plus improbables à une carrière scénique brillante.
Né en 1983 à Caen, Harold Barbé n’était pas destiné à faire rire les foules. Après un DUT technique de commercialisation sans intérêt , il enchaîne les petits boulots commentateur sportif, vendeur de produits d’incontinence, doublage de dessins animés russes…
Aujourd’hui, Harold Barbé continue de faire rire les spectateurs avec son stand-up décalé et ses anecdotes improbables. .
