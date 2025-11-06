Harold Barbé Troyes

Harold Barbé

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Naturellement stressé, Harold prend un anxiolytique chaque soir à 23h, rangé précautionneusement dans son sac banane. Mais voilà, au Hellfest, dans un tourbillon de confusion, il échange sans y prêter attention sa banane avec celle de Max… et Max se perd sur le festival !



Dans son spectacle, Harold revendique la joie d’être triste, nous raconte l’enfer des sorties scolaires, et nous dévoile que la déception commence toujours par un clin d’œil.



Mais au fond, une seule question demeure où est Max ? Et, surtout, où est l’anxiolytique ?



La presse en parle

Harold nous emmène aux éclats de rire. Exprimer sa vocation d’humoriste tout en suscitant la prise de recul et le reveil de la pensée critique n’est pas donné à tout le monde

Vecteur Magazine



De l’humour satirique avec un côté dark et piquant

Rock Art and fashion



Une heure de rire que l’on conseille sans la moindre hésitation

United Rock Nations .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

