Harold Barbé Troyes

Naturellement stressé, Harold prend un anxiolytique chaque soir à 23h, rangé précautionneusement dans son sac banane. Mais voilà, au Hellfest, dans un tourbillon de confusion, il échange sans y prêter attention sa banane avec celle de Max… et Max se perd sur le festival !
Dans son spectacle, Harold revendique la joie d’être triste, nous raconte l’enfer des sorties scolaires, et nous dévoile que la déception commence toujours par un clin d’œil.
Mais au fond, une seule question demeure où est Max ? Et, surtout, où est l’anxiolytique ?
La presse en parle
Harold nous emmène aux éclats de rire. Exprimer sa vocation d’humoriste tout en suscitant la prise de recul et le reveil de la pensée critique n’est pas donné à tout le monde
Vecteur Magazine
De l’humour satirique avec un côté dark et piquant
Rock Art and fashion
Une heure de rire que l’on conseille sans la moindre hésitation
United Rock Nations .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
