Harold en Italie Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Harold en Italie

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date :

Début : Samedi 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-15

Antoine Tamestit et Nikolaj Szeps-Znaider célèbrent les liens musicaux qui unissent la Pologne et la France, dans ce programme dont l’Italie pittoresque et ensoleillée du jeune Harold, le héros de Lord Byron, est l’autre protagoniste.

English :

Antoine Tamestit and Nikolaj Szeps-Znaider celebrate the musical ties that unite Poland and France, in a program whose other protagonist is the picturesque, sunny Italy of Lord Byron?s hero Harold.

German :

Antoine Tamestit und Nikolaj Szeps-Znaider feiern die musikalischen Verbindungen zwischen Polen und Frankreich in diesem Programm, in dem das malerische und sonnige Italien des jungen Harold, dem Helden von Lord Byron, die andere Hauptrolle spielt.

Italiano :

Antoine Tamestit e Nikolaj Szeps-Znaider celebrano i legami musicali tra Polonia e Francia in questo programma, in cui la pittoresca e soleggiata Italia dell’eroe di Lord Byron, Harold, è l’altra protagonista.

Espanol :

Antoine Tamestit y Nikolaj Szeps-Znaider celebran los vínculos musicales entre Polonia y Francia en este programa, en el que la pintoresca y soleada Italia del héroe de Lord Byron, Harold, es la otra protagonista.

