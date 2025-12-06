Harold et Maude de Colin Higgins Espace Noriac Limoges

Harold et Maude de Colin Higgins

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-28

Harold est un jeune homme de bonne famille, riche et oisif qui s’ennuie dans une société dont il cherche par tous les moyens à déjouer les codes. Ses passe-temps favoris consistent à mettre en scène des suicides spectaculaires pour faire réagir sa mère ou à assister aux enterrements d’inconnus. Il rencontre Maude, une idéaliste de presque quatre-vingts printemps, désargentée, mais qui croque la vie, savoure les petits plaisirs quotidiens avec grâce et use d’une tendre irrévérence envers la société. Une relation particulière naît entre eux, sous le signe de la curiosité, puis de l’affection et enfin de l’amour. Harold a peur de vivre. Maude lui fera aimer la vie. Harold et Maude, pièce mythique et indémodable, est une ode à la vie et à l’amour.

Réservation par mail ou par téléphone. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 10 10 la-couvee@orange.fr

English : Harold et Maude de Colin Higgins

L’événement Harold et Maude de Colin Higgins Limoges a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Limoges Métropole