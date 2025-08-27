Haroun : Bonjour quand même Cité des Congrès Nantes

Haroun : Bonjour quand même Cité des Congrès Nantes samedi 14 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 18:00 –

Gratuit : non 39 € / 49 € 39 € / 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/haroun-bonjour-quand-meme.html Tout public

Stand-up Avec son humour subtil et incisif, l’humoriste phénomène Haroun revient sur scène avec « Bonjour quand même », son tout nouveau spectacle. Fin observateur de notre époque, il nous embarque dans un stand-up aussi intelligent que mordant. Réputé pour son regard affûté sur l’actualité, l’humoriste manie parfaitement le sarcasme, oscillant entre absurdité et ironie corrosive. Désormais, cet artiste s’est imposé comme une voix singulière dans le paysage humoristique français. Loin des codes du genre, Haroun ose tout ! Il n’a pas peur de parler de racisme, de politique, de religion, d’écologie. Il le fait simplement, sans méchanceté, ni vulgarité. Un humoriste « conscient », qui préfère voir l’humour comme une « arme de réflexion massive ». Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/haroun-bonjour-quand-meme.html