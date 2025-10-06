HAROUN – L’EMBARCADERE Aubervilliers

HAROUN Début : 2026-03-22 à 17:00. Tarif : – euros.

Avec cinq spectacles à son actif, Haroun est un humoriste connu pour son humour subtil et incisif. Il aborde des sujets sensibles et d’actualité avec une observation pointue et sans concession des incohérences de notre société. Son humour, souvent à double lecture, invite à la réflexion etrassemble un large public. Ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il revient avec un tout nouveau spectacle très attendu intitulé “Bonjour quand même”.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93