Harp Day au Conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Harp Day au Conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 18 octobre 2025.

La Harp Day est une journée dédiée à la célébration de la harpe irlandaise dans le monde, à l’initiative de l’association des harpistes irlandais de Dublin. Elle est l’occasion de nombreux concerts et événements autour de la harpe. Dans ce cadre, le conservatoire Gabriel Fauré, en partenariat avec le Centre Culturel Irlandais, vous invite à un concert proposé par Marta Power, professeur de harpe au CMA5 et sa classe

Samedi 18 octobre à 12h30 à l ‘Auditorium du CMA5

A l’occasion du Harp Day et en partenariat avec le Centre Culturel irlandais et Eilis Lavelle, un Concert de Harpe au Conservatoire Gabriel Fauré, samedi 18 octobre à 12h30. Proposé par Marta Power, professeur de harpe au CMA5 et sa classe.

Le samedi 18 octobre 2025

de 12h30 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T15:30:00+02:00

fin : 2025-10-18T15:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T12:30:00+02:00_2025-10-18T12:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr