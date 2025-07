Harpe Adag’nan Place d’Abstatt Dinan

Harpe Adag’nan

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-14 17:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Adag’nan

Voix, harpe, handpan, saxophone, percussions.

Le duo Adag’nan mélange des sonorités, chants et rythmes des 4 coins du monde, en passant par le jazz, trip hop et puisant dans leurs inspirations profondes. Un « World trip-hop acoustique » qui hypnotise et projette dans des paysages oniriques.

Adag’nan amène dans un voyage sonore où l’on peut s’évader le temps d’un concert dans un autre univers.

Réservation fortement conseillée par téléphone ou par mail. .

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 36 69

