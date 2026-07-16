Harpe au fil de l’eau : rando-concert de Viarmes à Royaumont, Site du 21 rue de Paris à Viarmes, Viarmes

Informations pratiques

Harpe au fil de l’eau : rando-concert de Viarmes à Royaumont Dimanche 20 septembre, 14h00 Site du 21 rue de Paris à Viarmes Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte musicale d’un patrimoine hydraulique exceptionnel , cette randonnée partira des vestiges du château médiéval de Viarmes pour rejoindre, via plusieurs lavoirs et regards la Fontaine aux Moines (XIIIe s.) réouverte pour la première fois depuis plusieurs années, puis via le moulin de Giez, l’ysieux, arrivée à Royaumont , retour par le Grand Vivier.

À chaque étape , la harpiste Faustine Gentili fera partager un moment musical en adéquation avec le lieu

Site du 21 rue de Paris à Viarmes 21 rue de Paris 95270 Viarmes Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France Au 21 rue de Paris, se situe un ancien corps de ferme et une parcelle sur laquelle de vieux bâtiments ne demandaient qu’à renaître. Cette parcelle de 900m2, acquise par la ville de Viarmes en 2020, a été nettoyée et défrichée en 2021 et 2022 par l’association Intra-Muros, riche d’un large éventail de compétences parmi ses bénévoles. Les chantiers participatifs organisés par l’association ont permis un important travail de nettoyage en quelques mois. En parallèle, et en partenariat avec le cabinet d’architectes Oblo, la ville de Viarmes travaille depuis 2021 sur la restauration et la réhabilitation du site, l’objectif de l’équipe municipale étant de créer un lieu de vie et de convivialité pour les habitants.

Circuit musicale

©PNRPF