Harpe & Chants Traditionnels Celtiques église Ste Marie des Batignolles Paris

Harpe & Chants Traditionnels Celtiques église Ste Marie des Batignolles Paris dimanche 10 août 2025.

– Chants en quatre ou cinq langues celtiques dont le breton

– Invité par de nombreux festivals, dont en Juillet 2025 les Célèbres « Rencontres internationales de la harpe celtique de Dinan »

Yvon Le Quellec est un harpeur-chanteur ayant ses racines dans les côtes d’Armor.

Il est l’un des plus éclectiques concertistes en harpe celtique et chant et joue même de la flûte irlandaise lors de ses concerts durant lesquels il chante en quatre ou cinq langues dont le breton. il a enregistré 13 cd et est depuis novembre 2016 directeur artistique du festival «Les Automnales de la harpe». Invité par de nombreux festivals, dont, de nouveau en juillet 2025, les Rencontres internationales de la harpe celtique de Dinan.

Chants en quatre ou cinq langues celtiques dont le breton



Invité par de nombreux festivals, dont en Juillet 2025 les Célèbres « Rencontres internationales de la harpe celtique de Dinan »

Le dimanche 10 août 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-10T18:30:00+02:00

fin : 2025-08-10T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-08-10T15:30:00+02:00_2025-08-10T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris