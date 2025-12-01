Harpes au présent Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Un projet inter-conservatoires

Imaginée et scénographiée en partenariat par l’association Les signes de l’arc

Avec les élèves harpistes des conservatoires parisiens

Élèves harpistes et professeurs vous propose un concert

autour d’un répertoire contemporain pour harpe, interprétations d’œuvres solo ou de musique de chambre.

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

entrée libre

Tout public.

Date(s) : 2025-12-13T15:30:00+02:00_2025-12-13T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS