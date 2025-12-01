Harpes au présent Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
Harpes au présent Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS samedi 13 décembre 2025.
Un projet inter-conservatoires
Imaginée et scénographiée en partenariat par l’association Les signes de l’arc
Avec les élèves harpistes des conservatoires parisiens
Élèves harpistes et professeurs vous propose un concert
autour d’un répertoire contemporain pour harpe, interprétations d’œuvres solo ou de musique de chambre.
Le samedi 13 décembre 2025
de 15h30 à 17h00
gratuit
entrée libre
Tout public.
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS