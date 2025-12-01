Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Harpes au présent Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Harpes au présent Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Harpes au présent Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS samedi 13 décembre 2025.

Un projet inter-conservatoires

Imaginée et scénographiée en partenariat par l’association Les signes de l’arc

Avec les élèves harpistes des conservatoires parisiens

Élèves harpistes et professeurs vous propose un concert
autour d’un répertoire contemporain pour harpe, interprétations d’œuvres solo ou de musique de chambre.
Le samedi 13 décembre 2025
de 15h30 à 17h00
gratuit

entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T16:30:00+01:00
fin : 2025-12-13T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T15:30:00+02:00_2025-12-13T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles  75017 PARIS