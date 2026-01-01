Harpes au présent Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR Reims

Harpes au présent

Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Tout public

Concert Harpes au présent

Les élèves des CRR de Reims, Metz, Nancy et Strasbourg se retrouvent pour un concert autour du répertoire contemporain, mis en espace et en lumière, intégrant notamment des éléments d’improvisation et de théâtre musical.

Cette restitution sera l’occasion de réunir ces élèves, qui ont bénéficié du même travail d’atelier porté par Hélène Breschand et Laurence Bancaud, afin de mettre en œuvre les compétences acquises.

ARTISTES

Hélène Breschand intervenante Les Signes de l’Arc et harpiste

Laurence Bancaud intervenante Les Signes de l’Arc et harpiste

Les élèves participants

Élèves participant au projet Harpes au présent des conservatoires de Reims, Metz, Nancy, Strasbourg et Troyes. .

Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims 51100 Marne Grand Est

English : Harpes au présent

