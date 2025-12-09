Harpiglnies reçoit Colette La Trémellerie Saint-Privé

Harpiglnies reçoit Colette

Le Domaine de la Trémellerie vous accueillera le 16 janvier 2026 pour une soirée intitulée Harpignies reçoit Colette.

Organisé en partenariat avec l’association Les amis d’Harpignies, l’évènement invite le public à un voyage sensible où dialoguent les univers de Colette et d’Henri Harpignies, qui vécut 38 ans à la Trémellerie.

Au programme lectures de textes de Colette, projections d’œuvres d’Harpignies, musique, dessin et interventions d’artistes contemporains dont les travaux résonnent avec les thèmes chers aux deux créateurs — la nature, les arbres, la Puisaye, le jardin de la Maison de Colette et le grand cèdre de la Trémellerie.

Parmi les invités figurent la photographe Wanda Skonieczny, la coloriste Virginie Lagerbe, l’artiste storyboarder Alexei Dernov, la violoncelliste Clara Achour, ainsi qu’Alain Billiard et Delphine Bisson pour les voix narratives.

La soirée débutera à 18?h avec un accueil au domaine, avant la veillée à 18?h?30 et un apéritif dinatoire à 20?h?45.

L’évènement est gratuit, sur réservation, avec une participation au chapeau pour la musicienne.

Une première occasion de célébrer ces deux figures majeures, dans un lieu chargé d’histoire. .

La Trémellerie 2 Rue Saint-Cartaud Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 17 52 38 lesamisdharpignies@gmail.com

