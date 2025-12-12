Harry Gruyaert : une ode à la couleur Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

Par l’Atelier Photo d’OrvaultAu tournant des années 1970, quand la photographie couleur peine encore à s’imposer face à la photographie noir et blanc, Harry Gruyaert s’empare de cette « matière » et en déchiffre les codes. Souvent prises en ville, aux quatre coins du monde, ses images irradient l’oeil d’une onde sensuelle et violente née du choc entre lumière, couleur et silhouettes. Venez le découvrir à la médiathèque.Dimanche 1er février · 11h · durée 1h · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr