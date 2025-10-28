Harry Potter : activités spécial vacances Saint-Gaultier
Harry Potter : activités spécial vacances
9 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
2025-10-28
Spécial Vacances !
La bibliothèque de Saint-Gaultier propose un atelier autour d’Harry Potter pour les enfants à partir de 6 ans,Familles
9 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 93 58
