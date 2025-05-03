HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHENIX – ZENITH DE LILLE Lille

HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHENIX Début : 2026-01-09 à 20:00. Tarif : – euros.

TAL TICKET PRÉSENTE : HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHENIXRejoignez la rébellion aux côtés d’Harry, lors du ciné-concert exceptionnel d’Harry Potter et l’Ordre du Phénix™. Avec plus de 70 musiciens sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de Nicholas Hooper pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du cinquième opus.Lord Voldemort est de retour, mais le ministère de la Magie tente d’étouffer la vérité, notamment en nommant un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal avide de pouvoir à Poudlard. Ron et Hermione convainquent Harry de former secrètement des étudiants pour la guerre des sorciers à venir. En utilisant de nouvelles techniques expérimentales et des instruments uniques, le compositeur influe une atmosphère encore plus profonde à cette confrontation terrifiante entre le bien et le mal !Revivez la magie de cet univers enchanteur pendant plus de deux heures, accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique !Pendant les fêtes de Noël, redécouvrez en famille le film qui a enflammé notre imagination et captivé le cœur de millions de spectateurs lors d’une tournée de ciné-concerts exceptionnelle qui passera par Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Dijon & Lyon. L’occasion unique de redécouvrir le cinquième opus de cette saga culte !

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59