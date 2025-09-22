HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN La Comète Châlons-en-Champagne

HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN Lundi 22 septembre, 20h15 La Comète Marne

Début : 2025-09-22T20:15:00 – 2025-09-22T22:20:00

Fin : 2025-09-22T20:15:00 – 2025-09-22T22:20:00

CINÉ RENCONTRE LE LUNDI 22 SEPTEMBRE À 20H15 – SÉANCE SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC MATHIEU JABORSKA, CRITIQUE À ECRANLARGE — Une voiture en panne ? Des parents trop envahissants ? Votre ami Harry vous viendra en aide… mais à quel prix ? Dans la moiteur étouffante d’août, deux jeunes parents croisent un vieil ami, visiblement habité par les meilleures intentions… Savoureux mélange de comédie grinçante et de thriller cauchemardesque, ce film fut sacré par 4 César et consacra l’acteur Sergi Lopez.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/793?showId=2780 »}]

