Hartzaren Eguna Saint-Jean-de-Luz

10h Défilé et danses des Hiruburu et Zirtzil du groupe Begiraleak Au marché, dans les rues de Saint-Jean-de-Luz et sur la place Louis XIV.

15h30 Défilé des danseurs et txaranga de Begiraleak Du parc Duconténia à la place Louis XIV. .

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 53 39 17 d.z.ihauteriak@gmail.com

