Hartzaren Eguna Saint-Jean-de-Luz samedi 31 janvier 2026.
Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
10h Défilé et danses des Hiruburu et Zirtzil du groupe Begiraleak Au marché, dans les rues de Saint-Jean-de-Luz et sur la place Louis XIV.
15h30 Défilé des danseurs et txaranga de Begiraleak Du parc Duconténia à la place Louis XIV. .
Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 53 39 17 d.z.ihauteriak@gmail.com
