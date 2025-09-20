HASA NI TANGNA Ancien plateau d’Acoua Acoua
HASA NI TANGNA Ancien plateau d’Acoua Acoua samedi 20 septembre 2025.
HASA NI TANGNA Samedi 20 septembre, 08h00, 16h30 Ancien plateau d’Acoua Mayotte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T07:30:00
Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
L’association Tarehi Tsika, engagée pour la préservation de l’identité culturelle mahoraise, organise HASA NI TANGNA, une journée de découverte et de transmission autour de ces pratiques. Au programme : ateliers participatifs, expositions, démonstrations artisanales, spectacles et animations musicales.
Objectif : Sensibiliser le grand public et les jeunes, valoriser le patrimoine culturel local et encourager la transmission des savoir-faire traditionnels.
HASA NI TANGNA – Samedi 20 septembre 2025, Acoua
09h00 – 10h00 : Ouverture protocolaire
Accueil des autorités, partenaires et public
Animation musicale : Shama de Debaa
Allocutions officielles
Présentation du programme et des exposants
Visite libre des expositions et stands
Ateliers participatifs ouverts toute la journée : vannerie, poterie, peinture, tresses, henné, soins traditionnels
10h00 – 11h30 : Présentation des ateliers et stands
Exposition d’instruments de musique – HCA et Loubajunior (association Shigoma)
Vannerie – Antoinya (fundi)
Beauté et traditions féminines : tresses, huiles, gommages, soins, henné – Antoinya
Mariée mahoraise traditionnelle – Antoinya
Poterie traditionnelle + dégustation et vente de mets traditionnels – Sohoa
Broderie et exposition – Mme Fatima Boinariziki et Zamani Taluha
Décoration bambou et calebasses / atelier création de motif de henné – Association VIE
Jeux traditionnels – Lumino Presta
Peinture et atelier participatif – Mme Oum Koulthoum
Point lecture / expo enfants – Tarehi Tsika (Espace de vie sociale d’Acoua)
Instruments traditionnels + atelier “Fabrique ton instrument” – Sarera (Chiconi)
Exposition maquettes d’habitats traditionnels « Banga mon patrimoine » – Mme Fatima B.
11h30 – 12h00 : 1ère prestation Mlelezi
Danse et percussions par les enfants (HCA et Loubajunior – association Shigoma)
13h00 – 15h00 : Ateliers et visites libres
Vannerie, tresses et soins traditionnels (huiles essentielles, gommages, henné), mariée mahoraise – Antoinya
Poterie et dégustation continue – Sohoa
Broderie – Zamani Taluha
Décoration bambou et calebasses – VIE
Jeux traditionnels – Lumino Presta
Peinture participative – Mme Oum-Koulthoum
Initiation aux instruments – Sarera (Chiconi)
Expo des maquettes d’habitats traditionnels « Banga mon patrimoine » – Mme Fatima B.
Point lecture / expo enfants – Tarehi Tsika
15h00 – 15h30 : Démonstration Debaa et percussions – Antoinya
Chant, danse et rythmes traditionnels
15h30 – 16h00 : 2ème prestation Mlelezi
Restitution festive des enfants (HCA et Loubajunior)
16h00 – 16h30 : Temps festif collectif
Musiques et chants collectifs : chaque association présente 10 minutes
16h00 – 16h10 : Loubajunior (danse de biyaya)
16h10 – 16h20 : Sarera
16h20 – 16h30 : Antoinya
Présentation de la mariée mahoraise traditionnelle (Antoinya + Mme Fatima B.)
Jeux traditionnels en plein air – Lumino Presta
16h30 – 17h00 : Clôture
Animation musicale : Loubajunior avec un Mlelezi
Restitution des temps forts
Remerciements aux associations, partenaires et public
Mot de clôture officiel
Ancien plateau d’Acoua Acoua Acoua 97630 Mayotte Mayotte
L’association Tarehi Tsika, engagée pour la préservation de l’identité culturelle mahoraise, organise HASA NI TANGNA, une journée de découverte et de transmission autour de ces pratiques. Au : et : …
@Moinaydi