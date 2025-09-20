HASA NI TANGNA Ancien plateau d’Acoua Acoua

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T07:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’association Tarehi Tsika, engagée pour la préservation de l’identité culturelle mahoraise, organise HASA NI TANGNA, une journée de découverte et de transmission autour de ces pratiques. Au programme : ateliers participatifs, expositions, démonstrations artisanales, spectacles et animations musicales.

Objectif : Sensibiliser le grand public et les jeunes, valoriser le patrimoine culturel local et encourager la transmission des savoir-faire traditionnels.

09h00 – 10h00 : Ouverture protocolaire

Accueil des autorités, partenaires et public

Animation musicale : Shama de Debaa

Allocutions officielles

Présentation du programme et des exposants

Visite libre des expositions et stands

Ateliers participatifs ouverts toute la journée : vannerie, poterie, peinture, tresses, henné, soins traditionnels

10h00 – 11h30 : Présentation des ateliers et stands

Exposition d’instruments de musique – HCA et Loubajunior (association Shigoma)

Vannerie – Antoinya (fundi)

Beauté et traditions féminines : tresses, huiles, gommages, soins, henné – Antoinya

Mariée mahoraise traditionnelle – Antoinya

Poterie traditionnelle + dégustation et vente de mets traditionnels – Sohoa

Broderie et exposition – Mme Fatima Boinariziki et Zamani Taluha

Décoration bambou et calebasses / atelier création de motif de henné – Association VIE

Jeux traditionnels – Lumino Presta

Peinture et atelier participatif – Mme Oum Koulthoum

Point lecture / expo enfants – Tarehi Tsika (Espace de vie sociale d’Acoua)

Instruments traditionnels + atelier “Fabrique ton instrument” – Sarera (Chiconi)

Exposition maquettes d’habitats traditionnels « Banga mon patrimoine » – Mme Fatima B.

11h30 – 12h00 : 1ère prestation Mlelezi

Danse et percussions par les enfants (HCA et Loubajunior – association Shigoma)

13h00 – 15h00 : Ateliers et visites libres

Vannerie, tresses et soins traditionnels (huiles essentielles, gommages, henné), mariée mahoraise – Antoinya

Poterie et dégustation continue – Sohoa

Broderie – Zamani Taluha

Décoration bambou et calebasses – VIE

Jeux traditionnels – Lumino Presta

Peinture participative – Mme Oum-Koulthoum

Initiation aux instruments – Sarera (Chiconi)

Expo des maquettes d’habitats traditionnels « Banga mon patrimoine » – Mme Fatima B.

Point lecture / expo enfants – Tarehi Tsika

15h00 – 15h30 : Démonstration Debaa et percussions – Antoinya

Chant, danse et rythmes traditionnels

15h30 – 16h00 : 2ème prestation Mlelezi

Restitution festive des enfants (HCA et Loubajunior)

16h00 – 16h30 : Temps festif collectif

Musiques et chants collectifs : chaque association présente 10 minutes

16h00 – 16h10 : Loubajunior (danse de biyaya)

16h10 – 16h20 : Sarera

16h20 – 16h30 : Antoinya

Présentation de la mariée mahoraise traditionnelle (Antoinya + Mme Fatima B.)

Jeux traditionnels en plein air – Lumino Presta

16h30 – 17h00 : Clôture

Animation musicale : Loubajunior avec un Mlelezi

Restitution des temps forts

Remerciements aux associations, partenaires et public

Mot de clôture officiel

