HASARD ET CONTRETEMPS – LA LUNA NEGRA Bayonne

HASARD ET CONTRETEMPS Début : 2026-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Le hasard est-il réellement le maître de nos vies ou avons-nous le choix de notre destin ? Dans ce spectacle, Sébastien vous dévoile la place prépondérante des décisions et des aléas dans sa vie, qui l’ont mené jusqu’ici.Entre rire, émotion, émerveillement et réflexion, ce spectacle vous invite à vous questionner sur les liens invisibles de nos vies qui entremêlent le hasard et guident peut-être nos choix.Une chose est sûre : chaque décision est une pièce précieuse sur le grand échiquier de notre existence. Ne manquez pas ce spectacle unique mêlant théâtre, magie et mentalisme qui vous fera voir le hasard sous un tout nouvel angle.Durée : 1h15Avec Sébastien DelsautÀ partir de 10 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64