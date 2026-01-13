Hasards et erreurs dans les grandes découvertes scientifiques Amphi Favoreu AMU Aix-en-Provence

Hasards et erreurs dans les grandes découvertes scientifiques

Jeudi 12 février 2026 de 14h30 à 16h. Amphi Favoreu AMU 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12 16:00:00

L’histoire des sciences montre que si la logique et le raisonnement sont pour beaucoup dans les grandes découvertes scientifiques, le hasard et l’erreur interviennent également dans bon nombre d’entre elles.

À côté des plus célèbres comme celle de la radioactivité, cette conférence présente plusieurs exemples méconnus de hasards et d’erreurs ayant favorisé ou empêché leur réalisation. Découvrez ainsi d’heureux hasards, comme par exemple celui qui permit à Archimède d’énoncer son célèbre principe, mais, aussi de malencontreux, comme celui qui priva Ampère de la découverte de l’induction électromagnétique … .

Amphi Favoreu AMU 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

