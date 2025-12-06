HASSAN DE MONACO – THEATRE A L’OUEST Auray

HASSAN DE MONACO Début : 2025-12-06 à 19:00. Tarif : – euros.

Imaginez un cocktail détonant : un infirmier anesthésiste, pur produit de la Principauté de Monaco, d’origine marocaine, qui transforme son existence atypique en un spectacle hilarant et touchant. Hassan de Monaco, c’est l’alchimie parfaite entre l’autodérision, la tendresse et un sens du récit irrésistible. Plongez dans son univers, où les anecdotes savoureuses de son quotidien se mêlent à un hommage vibrant à son métier de soignant et à ses parents. Son récit interactif vous embarque dans un voyage émotionnel, où les rires se mêlent aux larmes de joie. Oubliez le stress, les soucis, la morosité ! Ce spectacle est une véritable thérapie par le rire, avec des effets secondaires garantis : douleurs abdominales (de rire) et contractures de la mâchoire (à force de sourire). Mais attention, l’accoutumance est forte, et l’addiction, inévitable ! Le public est unanime : ‘Un pur moment de bonheur’, ‘Drôle et émouvant’, ‘Une énergie communicative’, ‘Un spectacle qui booste le moral !’ Même les Monégasques certifient : ‘C’est 101 % vrai !’ Soutenu par le Gouvernement Princier, la Sogeda et France Bleu Azur, Hassan de Monaco est bien plus qu’un humoriste : c’est un phénomène. Préparez-vous à une expérience unique, où le rire devient une véritable cure de jouvence. Réservez vos places, et laissez-vous emporter par la vague de bonne humeur !

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56