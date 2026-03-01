HATHA VINYASA SPÉCIAL ÉQUINOXE DE PRINTEMPS

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Hatha Vinyasa Spécial Équinoxe

Le printemps arrive… et avec lui un moment très particulier dans le cycle de l’année l’équinoxe.

C’est cet instant où le jour et la nuit s’équilibrent parfaitement, avant que la lumière ne prenne doucement le dessus… ✨

Un moment de transition, de renouveau, et souvent aussi un moment propice à poser des intentions et se remettre en mouvement.

Une pratique dynamique et consciente pour accompagner ce moment d’équilibre entre yin et yang.

Nous explorerons des enchaînements fluides, des postures d’ancrage et d’ouverture pour réveiller l’énergie du corps et accueillir l’élan du printemps.

2h d’équilibre entre souffle, asanas, et relaxation accompagnée à la guitare voix

Une séance pour

retrouver de la vitalité

créer de l’espace dans le corps

poser une intention pour la nouvelle saison

Réservation obligatoire sur mlkyoga.fr Billetterie possible en ligne ICI>>> .

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com

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English :

L’événement HATHA VINYASA SPÉCIAL ÉQUINOXE DE PRINTEMPS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint Brevin