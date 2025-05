Hatha Yoga Asso Jump’peps – La Meet’in Biscarrosse, 12 mai 2025 19:00, Biscarrosse.

Landes

Hatha Yoga Asso Jump'peps

Tarif : 10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-12 19:00:00

fin : 2025-05-12 20:00:00

Date(s) :

2025-05-12

2025-05-19

2025-05-26

2025-06-02

2025-06-09

Tous les lundis dans les locaux de l’association Jump’Peps à Biscarrosse, je t’invite à une séance de hatha yoga/nidra pour commencer la semaine avec énergie et sérénité.

Ce cours est ouvert à tous, que tu sois débutant ou pratiquant expérimenté.

On se connecte à notre souffle, à notre corps, et à notre intériorité, pour une pratique douce et revitalisante. 10 EUR.

La Meet'in 325 Rue des Compagnons

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 062548136 soham.yoga.et.bien.etre@gmail.com

