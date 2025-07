Hatha yoga au bord du gave Impasse du Poun Sorde-l’Abbaye

Hatha yoga au bord du gave Impasse du Poun Sorde-l’Abbaye mardi 22 juillet 2025.

Hatha yoga au bord du gave

Impasse du Poun Base de Canöe 2X Aventures Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Rejoignez Christelle pour un moment de détente et de reconnexion au cœur de la nature !

Inscription obligatoire.

Pensez à apporter votre tapis et un plaid pour la fraîcheur du soir.

Impasse du Poun Base de Canöe 2X Aventures Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42

English : Hatha yoga au bord du gave

Join Christelle for a moment of relaxation and reconnection with nature!

Registration required.

Don’t forget to bring your mat and a plaid for the cool evening.

German : Hatha yoga au bord du gave

Begleiten Sie Christelle zu einem Moment der Entspannung und der Wiederverbindung mit der Natur!

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Denken Sie daran, Ihre Matte und eine Decke für den kühlen Abend mitzubringen.

Italiano :

Unitevi a Christelle per un momento di relax e di riconnessione con il cuore della natura!

È richiesta la registrazione.

Non dimenticate di portare il vostro tappetino e una coperta per il fresco della sera.

Espanol : Hatha yoga au bord du gave

Únase a Christelle para un momento de relajación y reconexión con el corazón de la naturaleza

Inscripción obligatoria.

No olvides traer tu esterilla y una manta para el fresco de la tarde.

L’événement Hatha yoga au bord du gave Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans