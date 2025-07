Hatha Yoga de Gasquet au Domaine du Montmarin avec Fauméa Domaine de Montmarin Pleurtuit

Hatha Yoga de Gasquet au Domaine du Montmarin avec Fauméa Domaine de Montmarin Pleurtuit mardi 15 juillet 2025.

Hatha Yoga de Gasquet au Domaine du Montmarin avec Fauméa

Domaine de Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 09:30:00

fin : 2025-07-15 10:45:00

Date(s) :

2025-07-15

Envie de tester le Yoga ou de continuer votre pratique régulière cet été ?

Je propose des cours en extérieur au Parc du Domaine du Montmarin, vue imprenable sur la mer La Rance. Vous serez garanti de la vue sur mer et du calme du Domaine et de ses jardins.

Vous pourrez prendre le temps de visiter les jardins après le cours.

=> Cours les mardis matin de 9h30 à 10h45 (Arrivée au parc à 9h15 Du 8 juillet au 28 août)

=> Cours en plus :

Mercredi 30 juillet

Jeudi 31 Juillet

Samedi 24 août

Mercredi 27 août

Jeudi 28 août

TARIF 15 euros

LE PLUS c’est que je VOUS CORRIGE ! C’est très important pour bien effectuer les postures et éviter de vous blesser.

L’approche APOR du Dr de Gasquet permet d’ajuster la posture selon la biomécanique du corps et d’intégrer le périnée dans la respiration pour un renforcement abdominal profond.

L’inscription et le paiement se fait lors de la première séance ou à la séance.

15 euros pour le cours de Yoga et l’entrée au parc.

Chaque personne doit apporter son tapis, couverture ou serviette à mettre sous le tapis en cas de rosée du matin, ses briques de yoga, un foulard ou une sangle et un petit plaid pour la relaxation.

Prévoyez si besoin polaire ou casquette et gourde d’eau en fonction de la météo. .

Domaine de Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Hatha Yoga de Gasquet au Domaine du Montmarin avec Fauméa Pleurtuit a été mis à jour le 2025-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme