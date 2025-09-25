Hatha yoga découverte 1er étage école de bel air Mimizan
Hatha yoga découverte 1er étage école de bel air Mimizan jeudi 25 septembre 2025.
Hatha yoga découverte
1er étage école de bel air 1 Allée du Pont Rouge Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Une séance découverte de Hatha Yoga est proposée jeudi 25 septembre et les jeudis suivants à 18h30
merci de vous inscrire et de porter un tapis de sol .
1er étage école de bel air 1 Allée du Pont Rouge Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 24 59 05 suzannedaudon@gmail.com
English : Hatha yoga découverte
German : Hatha yoga découverte
Italiano :
Espanol : Hatha yoga découverte
L’événement Hatha yoga découverte Mimizan a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Mimizan