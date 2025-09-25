Hatha yoga découverte 1er étage école de bel air Mimizan

Hatha yoga découverte 1er étage école de bel air Mimizan jeudi 25 septembre 2025.

Hatha yoga découverte

1er étage école de bel air 1 Allée du Pont Rouge Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Une séance découverte de Hatha Yoga est proposée jeudi 25 septembre et les jeudis suivants à 18h30

merci de vous inscrire et de porter un tapis de sol .

1er étage école de bel air 1 Allée du Pont Rouge Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 24 59 05 suzannedaudon@gmail.com

English : Hatha yoga découverte

German : Hatha yoga découverte

Italiano :

Espanol : Hatha yoga découverte

L’événement Hatha yoga découverte Mimizan a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Mimizan