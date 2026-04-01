Biscarrosse

Hatha Yoga en plein air

Biscarrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 18:30:00

fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02

Margaux propose des séances de hatha yoga en plein air, au lac de Biscarrosse et face à l’océan Navarosse et Plage Sud

Accessibles à tous les niveaux.

L’Immersion Lueur Bleue offre spéciale vacanciers

3 cours au choix dans la semaine

Ateliers mandala au crochet et ateliers yoga & art-thérapie disponibles en option

Les thèmes

– Au cœur de soi

– L’arbre et l’oiseau

– Salutations au soleil

– Là où le souffle mène

– Ondes profondes

– Au fil de l’inspiration

Retrouvez les créneaux, les descriptions de cours et toutes les informations pratiques sur le site internet.

Réservation obligatoire .

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 48 41 lueurbleue@hotmail.com

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English : Hatha Yoga en plein air

L’événement Hatha Yoga en plein air Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Grands Lacs