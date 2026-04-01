Hatha Yoga en plein air Biscarrosse
Hatha Yoga en plein air Biscarrosse lundi 13 avril 2026.
Biscarrosse
Hatha Yoga en plein air
Biscarrosse Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 18:30:00
fin : 2026-05-30 19:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02
Margaux propose des séances de hatha yoga en plein air, au lac de Biscarrosse et face à l’océan Navarosse et Plage Sud
Accessibles à tous les niveaux.
L’Immersion Lueur Bleue offre spéciale vacanciers
3 cours au choix dans la semaine
Ateliers mandala au crochet et ateliers yoga & art-thérapie disponibles en option
Les thèmes
– Au cœur de soi
– L’arbre et l’oiseau
– Salutations au soleil
– Là où le souffle mène
– Ondes profondes
– Au fil de l’inspiration
Retrouvez les créneaux, les descriptions de cours et toutes les informations pratiques sur le site internet.
Réservation obligatoire .
Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 48 41 lueurbleue@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hatha Yoga en plein air
L’événement Hatha Yoga en plein air Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Avril Bleu Exposition Place de l’Orme Biscarrosse 17 avril 2026
- Salon de l’art créatif Salle l’Estanquet Biscarrosse 18 avril 2026
- CIMA 420 Régate de Voile Centre Nautique Biscarrosse Olympique Biscarrosse 19 avril 2026
- Café BD Médiathèque Biscarrosse 25 avril 2026
- De Biscarrosse Ville à Parentis en Born Biscarrosse Landes 1 mai 2026